Войнов о финале Олимпиады: «Тренерскую установку выполнили, отработали на 100%. Нужно было забивать, все остальное мы выполнили»

Вячеслав Войнов заявил, что Россия выполнила установку тренеров в финальном матче Олимпиады.
Защитник сборной России ответил на вопросы по итогам игры с командой Финляндии (1:2).
– В чем нужно было прибавить, чтобы победить?
– Мы на эту тему как раз в команде говорили, что на льду надо было сделать все на 100%, чтобы потом не было разговоров: «В чем мы могли бы прибавить?».
Нужно было забивать голы. Все остальное мы выполнили. Я считаю, тренерскую установку мы выполнили, отработали на 100%.
– Есть чувство ценности этой медали?
– Безусловно, это хорошая медаль, этого результата тоже сложно было достичь. Но на данный момент внутри только чувство опустошенности.
– Много лет не обыгрываем финнов в ключевых матчах. Как это изменить?
– Я не могу сейчас это комментировать. Пока у меня только опустошенность внутри, – заявил Войнов.
Импотенция в атаке, план как у финнов, у Гусева – 11 минут. В финале Олимпиады Россия не была готова побеждать