Войнов о финале Олимпиады: «Тренерскую установку выполнили, отработали на 100%. Нужно было забивать, все остальное мы выполнили»

заявил, что Россия выполнила установку тренеров в финальном матче Олимпиады.

Защитник сборной России ответил на вопросы по итогам игры с командой Финляндии (1:2).

– В чем нужно было прибавить, чтобы победить?

– Мы на эту тему как раз в команде говорили, что на льду надо было сделать все на 100%, чтобы потом не было разговоров: «В чем мы могли бы прибавить?».

Нужно было забивать голы. Все остальное мы выполнили. Я считаю, тренерскую установку мы выполнили, отработали на 100%.

– Есть чувство ценности этой медали?

– Безусловно, это хорошая медаль, этого результата тоже сложно было достичь. Но на данный момент внутри только чувство опустошенности.

– Много лет не обыгрываем финнов в ключевых матчах. Как это изменить?

– Я не могу сейчас это комментировать. Пока у меня только опустошенность внутри, – заявил Войнов.

Импотенция в атаке, план как у финнов, у Гусева – 11 минут. В финале Олимпиады Россия не была готова побеждать