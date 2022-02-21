Владимир Крикунов: «Жамнов – заложник больших игр в нашем хоккее. Какой с него спрос? Третьяк эти решения только озвучивает, их большие люди принимают»

высказался о том, должен ли продолжить тренировать сборную России.

– Должен ли Жамнов продолжать работу в сборной?

– Так Алексей сам же ничего не решает. С него какой спрос? Жамнов – заложник больших игр в нашем хоккее.

Сказали – иди главным тренером, вот и пошел. Третьяк тоже эти решения только озвучивает. Их большие люди принимают. Да и в то же самое – все ждут, что сверху скажут.

Так-то Жамнов, конечно, хороший опыт получил. Но разве – это тот турнир, где тренеры-дебютанты должны себе шишки набивать?

На зимних Играх тренер всю страну представляет, а не какую-то группировку. Да еще в такой сложной политической ситуации, как сегодня.

Здесь надо было консолидироваться и сделать все, чтобы выиграть, а мы вдруг эксперименты начали устраивать. То же самое и с игроками.

Нельзя гадать, как на ромашке – любишь, не любишь, собирая состав. Если игрок сильный – не любишь, а берешь!

Потому что он сборной нужен. Он же не за тебя, он за Россию играет, – заявил бывший главный тренер национальной команды.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти