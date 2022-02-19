Марек Гривик: «Только из-за какой-то ошибки Слафковски может остаться без приза самому ценному игроку Олимпиады»

считает, что только ошибка может помешать Юраю Слафковски выиграть приз MVP Олимпиады.

Нападающий высказался про 17-летнего форварда после матча за третье место против команды Швеции (4:0).

«Только в результате какой-то ошибки Слафковски может остаться без приза самому ценному игроку турнира.

Он полностью заслужил его, он был нашим лучшим игроком в самые ключевые моменты», – сказал Гривик.

17-летний словак Слафковски сделал дубль в игре за 3-е место на Олимпиаде. Он лучший снайпер турнира с 7 голами