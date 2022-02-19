Цегларик про MVP Олимпиады: «Славковски. Грицюк может подождать. Юрай невероятен, его ждет отличное будущее»

Петер Цегларик рассказал, кого бы выбрал самым ценным игроком .

Нападающий сборной Словакии ответил на вопросы после победы над командой Швеции (4:0) в матче за третье место на Олимпиаде-2022.

– Насколько важна эта бронзовая медаль для Словакии и для Балашихи?

– Ха, я обязательно привезу медаль в Балашиху. Это невероятно для всей нашей страны, для болельщиков. Мы усердно работали, чтобы добиться этого.

Горжусь ребятами, тренерами. Они проделали отличную работу. Надо продолжить это, с нетерпением жду следующего турнира. Я бы сыграл уже сейчас.

– Кто MVP турнира – Славковски или . Ваш выбор?

– Славковски, конечно. Гриц может подождать.

За неделю до того, как уехать на Олимпиаду, мы тренировались в Балашихе с , , , другими ребятами. Я сказал: «Кто-то из нас точно выиграет медаль». Здорово, все три медали увидят в Балашихе.

– Славковски феноменален, станет звездой в НХЛ?

– Он невероятен, особенно для своего возраста. Он провел отличный турнир, этот опыт позволит ему расти.

Он играл в отличный хоккей и раньше, приятно видеть, какого прогресса он достиг в этом году. Мы стали хорошими друзьями. Я стараюсь помогать ему.

Он хочет учиться, хочет усердно работать Я горжусь им. Его ждет отличное будущее. Нужно идти шаг за шагом и наслаждаться моментом. Он этого заслуживает.

– Можете представить, что происходит в Словакии?

– Да. Собираюсь позвонить домой, узнать. Думаю, сейчас там все взбудоражены. С нетерпением жду, когда приеду домой. Хочу поблагодарить всех за поддержку, – сказал Цегларик.