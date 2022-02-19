17-летний Слафковски о бронзе Олимпиады: «Это лучшее, что случилось в моей жизни за все 17 лет»

признался, что бронза Олимпиады – лучшее, что случилось в его жизни за 17 лет.

Нападающий сборной Словакии дал комментарий после победы над командой Швеции (4:0) в матче за третье место на Олимпиаде-2022.

«Дело не в моих голах, дело в том, что мы как команда добились побед в очень сложных матчах против сборной США и сборной Швеции.

Это пока что лучшее, что случилось в моей жизни за все 17 лет.

Да, тяжелая медаль, но она стоила того, чтобы сражаться за нее», – сказал Слафковски.

17-летний словак Слафковски сделал дубль в игре за 3-е место на Олимпиаде. Он лучший снайпер турнира с 7 голами