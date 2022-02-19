17-летний словак Слафковски сделал дубль в игре за 3-е место на Олимпиаде. Он лучший снайпер турнира с 7 голами

17-летний забросил семь голов в семи матчах на Олимпиаде-2022.

Нападающий сделал дубль в матче за третье место против команды Швеции (4:0).

Он открыл счет во втором периоде – и этот его гол будет записан как победный в матче, поскольку шведы ни разу не отличились. Вторую шайбу молодой словак забросил в пустые ворота в третьем периоде.

Таким образом, Слафковски забил семь голов в семи играх в Пекине и на данный момент является лучшим снайпером хоккейного турнира.

Его ближайший преследователь из тех, кто продолжает играть на турнире, – это финский нападающий Сакари Маннинен (4 гола).

Словак будет доступен для драфта НХЛ-2022. Эксперты предполагают, что он может быть выбран как минимум в топ-5 первого раунда.