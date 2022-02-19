Мирослав Шатан: «Слафковски станет большой звездой в НХЛ. Он должен получить приз MVP Олимпиады»

Теги Мирослав Шатан Сборная Словакии по хоккею НХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Юрай Слафковски Хоккей

Мирослав Шатан уверен, что 17-летний Юрай Слафковски будет звездой в НХЛ.

Сборная Словакии одержала победу над командой Швеции (4:0) в матче за третье место на Олимпиаде-2022.

«Это самый большой успех для словаков в нашей недолгой истории. Я горжусь этими парнями.

Уверен, выходящий на драфт в этом году Слафковски станет большой звездой в НХЛ. На Олимпиаде он показал свой уровень всему миру.

Он обязательно должен получить приз MVP турнира», – сказал Шатан, занимающий должность генерального менеджера словацкой сборной.

17-летний словак Слафковски сделал дубль в игре за 3-е место на Олимпиаде. Он лучший снайпер турнира с 7 голами

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