Мирослав Шатан: «Слафковски станет большой звездой в НХЛ. Он должен получить приз MVP Олимпиады»

уверен, что 17-летний будет звездой в .

одержала победу над командой Швеции (4:0) в матче за третье место на Олимпиаде-2022.

«Это самый большой успех для словаков в нашей недолгой истории. Я горжусь этими парнями.

Уверен, выходящий на драфт в этом году Слафковски станет большой звездой в НХЛ. На Олимпиаде он показал свой уровень всему миру.

Он обязательно должен получить приз MVP турнира», – сказал Шатан, занимающий должность генерального менеджера словацкой сборной.

17-летний словак Слафковски сделал дубль в игре за 3-е место на Олимпиаде. Он лучший снайпер турнира с 7 голами