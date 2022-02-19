«Валиева получила поддержку президента России. Сказала: «Через пару дней пойду тренироваться». Фетисов о фигуристке

сообщил, что поддержал фигуристку .

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и помощник президента РФ Игорь Левитин встретили Валиеву после возвращения в Москву из Пекина.

– Специально приехал в Шереметьево, встретить Камилу. Узнал, что прилетает. Никогда ни за кого не переживал, как за нее.

– Кажется, она была не в настроении общаться с болельщиками.

– Я ее понимаю как бывший спортсмен. Могу представить ту ситуацию, в какой она была. Как она с этим справлялась.

Она неслучайно влюбила в себя всю страну. И вернулась, на минуточку, олимпийской чемпионкой.

– Вам удалось с ней пообщаться?

– Мы пообщались с ней до выхода в терминал.

Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь ее поддерживают, что она ни в чем не виновата.

Сказал: «Ты должна выходить в люди и улыбаться». Потому что четыре года пролетят быстро и ты опровергнешь стереотип о том, что юные чемпионки могут выигрывать только одну .

– Что она на это ответила? Будет продолжать?

– Я спросил у Камилы, какие планы. Она говорит: «Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться». Она в порядке.

Надо понять нам всем, через что ей пришлось пройти и что пережить. Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества.

Я это точно могу сказать, общаюсь со всеми. Я сказал: «Камила, если кто-то будет наезжать, хоккеисты рядом», – заявил Фетисов.

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены