Фетисов о Валиевой: «Самая талантливая спортсменка в истории одиночного фигурного катания, наверное. Надеюсь, завоюет золото»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею дал комментарий после выступления фигуристки , которая заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде-2022.

«Читаю новости, радует. Я переживаю за нашу девушку с самого начала этой истории, понимаю ее психологическое состояние.

Могу сказать, что она, наверное, самая талантливая спортсменка в истории фигурного катания одиночного, обладает крутым характером.

Преодолеть такие истории могут только сильные люди, поэтому я вдвойне рад за Камилу. Понимаю, через что ей приходится проходить.

Надеюсь, что она так же успешно выступит в произвольной программе и завоюет золото», – заявил Фетисов.

Произвольная программа состоится 17 февраля.

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