Фетисов о Валиевой: «Самая талантливая спортсменка в истории одиночного фигурного катания, наверное. Надеюсь, завоюет золото»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов дал комментарий после выступления фигуристки Камилы Валиевой, которая заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде-2022.
«Читаю новости, радует. Я переживаю за нашу девушку с самого начала этой истории, понимаю ее психологическое состояние.
Могу сказать, что она, наверное, самая талантливая спортсменка в истории фигурного катания одиночного, обладает крутым характером.
Преодолеть такие истории могут только сильные люди, поэтому я вдвойне рад за Камилу. Понимаю, через что ей приходится проходить.
Надеюсь, что она так же успешно выступит в произвольной программе и завоюет золото», – заявил Фетисов.
Произвольная программа состоится 17 февраля.
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