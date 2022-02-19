Газзаев о Валиевой: «Было трудно смотреть выступление без слез. Вот что сотворили с девочкой чиновники WADA и МОК»

высказался о ситуации с фигуристкой .

«Было трудно смотреть выступление Валиевой без слез. Девочку просто довели. Моему возмущению нет предела. Что с этой девочкой сделали?! Камиле надо сейчас держаться. Все жители нашей страны в шоке – насколько можно психологически сломать девочку. Надеюсь, сама Камила, ее тренер и близкие смогут выбраться из этой сложной ситуации.

Камила – самая талантливая фигуристка в истории фигурного катания. Но сегодня она вышла сама не своя. Все время с такой улыбкой выступала, а сегодня на ней не было лица во время проката. Вот что сотворили с девочкой чиновники WADA и . Наверняка, на это и рассчитывали. Очень надеюсь, что Камила справится со всеми трудностями и вернется такой, какой мы ее знаем», – сказал бывший тренер сборной России.