Фетисов о Валиевой: «Девочка ни в чем не виновата. Надо было добиваться, чтобы проба была проверена до начала Олимпиады»

Вячеслав Фетисов высказался о скандале вокруг Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что в декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

– Как вы думаете, как такое могло произойти? Как можно было взять допинг-пробу 25 декабря, а обнародовать ее во время Олимпиады, больше чем через месяц?

– Знаете, в этом конкретном случае я понимаю, что девочка ни в чем не виновата здесь. И понимаю, как может отразиться на ее дальнейшей судьбе все то, что происходит.

Существуют порядки, которые требуют имиджирования, я бы так сказал. То есть надо было добиваться в итоге, чтобы эта проба была до начала Олимпийских игр уже проверена, обнародована, и не допускать до такого момента, когда, выступив в команде и понимая, что не только Камила, но еще пятеро наших фигуристов зависят от этого результата. Мне кажется, в этом плане некая недоработка.

И здесь нужно было наверняка заручиться той же информацией от международной федерации, от Олимпийского комитета.

– А кто этим должен был заниматься – тренерский штаб, или РУСАДА, или Олимпийский комитет?

– Олимпийский комитет. У нас в полномочиях министра как раз ответственность за допинговую политику нашего спорта. Ну, там весь алгоритм всего того, что должно быть под контролем и происходить без участия спортсменов. Это работа, за которую люди получают деньги.

Но в любом случае, мне кажется, тема очень непростая для принятия конкретного решения. Допинг у спортсменки в этом случае оказался. Каким образом – это другая тема. Всякие моменты, связанные с возрастом. Все-таки она сегодня находится под опекой, сама принимать решения не может. Я думаю, это то, что и дало возможность арбитражному суду принять решение в пользу участия Камилы в одиночном соревновании, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.