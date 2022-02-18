Фетисов хочет, чтобы Валиева, Щербакова и Трусова стали послами экологии России

хочет, чтобы российские фигуристки стали послами экологии России.

– Вячеслав Александрович, давайте девчонок: и Сашу Трусову, и Аню Щербакову, и Камилу Валиеву, давайте вы их позовете на хоккей! Вы же 8 марта на Байкале играете!

– Они, думаю, будут нарасхват. Конечно, я бы даже хотел, чтобы они стали послами экологии нашей страны, все, что связано с этим направлением. Потому что любовь молодых людей к этим девчонкам, конечно, – это возможность привлечь и вовлечь в процесс бережного отношения к природе, к экологии. Это то, что касается каждого из нас. И я хотел бы, чтобы именно известные спортсмены нашей страны стали частью решения этой проблемы.

Мы не совсем понимаем, насколько серьезная ситуация. И точно знаю, что известные люди, особенно популярные, должны быть частью решения проблемы. Это образовательная часть, это отношение людей к тому, что происходит в мире. И много чего.

Надеюсь, что девчонки станут послами нашими именно по решению проблем экологии и климата, – сказал посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде.

Анна Щербакова одержала победу на женском одиночном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, Александра Трусова завоевала серебро. Камила Валиева заняла 4-е место.