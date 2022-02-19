Помощник Путина Левитин и Фетисов встретили Валиеву после прилета в Москву из Пекина

Помощник президента РФ и встретили Камилу Валиеву после возвращения в Москву.

Фигуристка вечером 18 февраля вернулась в Россию из Пекина, она появилась в зале прилета предпоследней.

Валиева шла в сопровождении тренера Сергея Дудакова.

Как отмечает «РБ Спорт», еще у паспортного контроля спортсменку встретили помощник президента страны Игорь Левитин и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Они прошли с Камилой через живой коридор из волонтеров и журналистов.

У Валиевой спросили о ее чувствах после возвращения в Россию, однако она ничего не ответила и прошла к выходу из здания аэропорта.