Воронкова не дисквалифицируют за удар Седлаку в голову. Он сыграет в 1/4 финала Олимпиады

Теги Сборная России по хоккею Илья Ковальчук Сборная Чехии по хоккею Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Лукаш Седлак Дмитрий Воронков Хоккей

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков сможет сыграть в четвертьфинальном матче на Олимпиаде-2022.

Во втором периоде игры группового этапа против команды Чехии (5:6 ОТ) Воронков применил силовой прием против Лукаша Седлака.

Арбитры после видеопросмотра приняли решение удалить российского хоккеиста до конца матча.

«Воронков сыграет в четвертьфинале. Дисквалификации не будет», – сообщил менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

В 1/4 финала сборная России встретится с победителем матча Латвия – Дания, который состоится завтра, 15 февраля.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные