Воронкова не дисквалифицируют за удар Седлаку в голову. Он сыграет в 1/4 финала Олимпиады

Нападающий сборной России сможет сыграть в четвертьфинальном матче на Олимпиаде-2022.

Во втором периоде игры группового этапа против команды Чехии (5:6 ОТ) Воронков применил силовой прием против .

Арбитры после видеопросмотра приняли решение удалить российского хоккеиста до конца матча.

«Воронков сыграет в четвертьфинале. Дисквалификации не будет», – сообщил менеджер национальной команды .

В 1/4 финала сборная России встретится с победителем матча Латвия – Дания, который состоится завтра, 15 февраля.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное