Майоров о штрафе Воронкова: «Из-за его фола проиграли МЧМ. Постоянно лезет в драки и столкновения – и вот результат»

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением об удалении форварда сборной России Дмитрия Воронкова до конца матча с Чехией (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022 за удар соперника в голову. 

– Удаление Воронкова, которое перевернуло игру, судьи выписали по делу?

– Когда его удаляли, я сразу вспомнил, как мы из-за фола Воронкова проиграли пару лет назад молодежный чемпионат мира.

Я не скажу, что он и сейчас в «Ак Барсе» какой-то феноменальный сезон проводит, играет не ахти как, ничем не выделяется. Кроме того, что постоянно лезет в драки и столкновения. И вот вам пожалуйста результат!

Конечно, удаление на этот раз сомнительное. Но удар в голову был, это серьезное нарушение правил.

– Допускаете, что чешский игрок [Лукаш Седлак] мог специально подставиться под такой удар? Ведь он шел на контакт с низко опущенной головой.

– Нет, это исключено. Чех просто тянулся к шайбе, из-за этого опустил голову. Специально в хоккее никто подставляться под такой удар не будет.

Воронков это видел. Он не должен был бить в той ситуации, вот и все, – сказал Майоров. 

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