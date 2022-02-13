Артем Божко: «С Воронковым надо провести серьезный разговор. Если он не сможет контролировать эмоции, лучше выпустить Анисимова»

Комментатор Артем Божко прокомментировал удаление до конца матча нападающего сборной России Дмитрия Воронкова за силовой прием против форварда сборной Чехии Лукаша Седлака.

Россия проиграла Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

– Нарушения 2+2 Антона Слепышева и 5+20 Дмитрия Воронкова как-то связаны с возможно неточным доведением тренерского штаба нюансов игровой установки? И возвращать ли в состав Воронкова после этого? Как думаете, тренерский штаб полностью контролирует игру со скамейки?

– Думаю, эти нарушения правил от чрезмерного желания. Удаление Воронкова напомнило сразу же то нарушение, которое он совершил в финале против канадцев, играя за молодежку. И то удаление, по сути, перевернуло игру, и мы остались без золота. Прошло два года, он на Олимпиаде, получается, что жизнь человека ничему не учит.

Нужно отдавать себе отчет, что на таком важном турнире ты не имеешь права подставлять команду и оставлять на пять минут вчетвером. И это был ключевой момент. Чехи забили не одну шайбу, с 1:2 вышли вперед, и нам потом героическими усилиями пришлось отыгрываться не без везения.

Хорошо, что это произошло сейчас, потому что дальше будет еще труднее. Я посмотрел матч Канады и Америки, там такие скорости, что если мы будем еще и удаляться, то нам вообще ничего не светит.

С Воронковым надо провести серьезный разговор. Важно, чтобы он мог контролировать свои эмоции. Нужно понять, сможет ли он это сделать. Если нет, то лучше его попридержать и выпустить более опытного Анисимова, например. Который, по крайней мере, такое удаление не привезет, сыграет понадежнее, попроще, у него опыта на трех человек хватит. Эта игра против чехов оставила очень много вопросов. Есть определенная тревога перед дальнейшими матчами на вылет, – сказал Божко.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное