Главный арбитр КХЛ: «Не думаю, что Воронков может нарваться на дисквалификацию. Это не вопиющее нарушение»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал удаление до конца матча нападающего сборной России Дмитрия Воронкова за силовой прием против форварда сборной Чехии Лукаша Седлака.

Россия проиграла Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

– Центральный эпизод матча – удаление Воронкова. Тот же Жамнов с ним не согласен, игроки тоже жалуются на судейство в матче. Что по нему можно сказать?

– Начнем с того, что есть корпоративная этика среди судей, и мне не совсем этично рассуждать на эту тему.

Я бы ответил так: раз судьи приняли такое решение, значит, они больше склонялись к «5+20». Получается, для ИИХФ это именно удаление до конца игры. Хотя если бы судьи дали 2 минуты, то это было бы так же принято всем хоккейным сообществом.

– Может ли Воронкову грозить дисквалификация на матч плей-офф?

– Если вспомнить даже прошлую Олимпиаду, то любой штраф до конца игры рассматривается дисциплинарным комитетом ИИХФ. И в зависимости от тяжести травмы и самого приема, выносятся те или иные решения.

Я надеюсь и верю, что ничего особого не произойдет. Потому что, судя по случившемуся, это не какое-то вопиющее нарушение, которое тянет на большой штраф и дополнительную дисквалификацию.

Я не думаю, что Воронков может нарваться на дисквалификацию на одну или, тем более, две игры, – сказал Анисимов.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное