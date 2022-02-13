Главный арбитр КХЛ: «Не думаю, что Воронков может нарваться на дисквалификацию. Это не вопиющее нарушение»

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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал удаление до конца матча нападающего сборной России Дмитрия Воронкова за силовой прием против форварда сборной Чехии Лукаша Седлака.

Россия проиграла Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

– Центральный эпизод матча – удаление Воронкова. Тот же Жамнов с ним не согласен, игроки тоже жалуются на судейство в матче. Что по нему можно сказать?

– Начнем с того, что есть корпоративная этика среди судей, и мне не совсем этично рассуждать на эту тему.

Я бы ответил так: раз судьи приняли такое решение, значит, они больше склонялись к «5+20». Получается, для ИИХФ это именно удаление до конца игры. Хотя если бы судьи дали 2 минуты, то это было бы так же принято всем хоккейным сообществом.

– Может ли Воронкову грозить дисквалификация на матч плей-офф?

– Если вспомнить даже прошлую Олимпиаду, то любой штраф до конца игры рассматривается дисциплинарным комитетом ИИХФ. И в зависимости от тяжести травмы и самого приема, выносятся те или иные решения.

Я надеюсь и верю, что ничего особого не произойдет. Потому что, судя по случившемуся, это не какое-то вопиющее нарушение, которое тянет на большой штраф и дополнительную дисквалификацию.

Я не думаю, что Воронков может нарваться на дисквалификацию на одну или, тем более, две игры, – сказал Анисимов.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное

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