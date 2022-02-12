Крикунов о Воронкове: «Удаление до конца игры – явный перебор. Там даже двух минут нет, все делал по правилам»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался после поражения национальной команды от сборной Чехии (5:6 ОТ) в матче Олимпиады-2022.

«Игра с Чехией ничего не давала нашей сборной. Поэтому они так и играли – насколько хватало желания, особо не напрягались.

В атаке легко забивали, но и в обороне действовали не так, как положено. Тяжело выполнять задачу, когда цель – выход в плей-офф – уже достигнута.

Что касается удаления Воронка, то я не видел в этом эпизоде, что он ударил чеха. Тот пошел его атаковать, а Дмитрий просто сыграл навстречу.

Он не поднимал руку, и локоть был прижат – это игровой момент.

Удаление на «5+20» – явный перебор. Там даже двух минут нет! Воронков все делал по правилам», – сказал Крикунов.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное