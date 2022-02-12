Вячеслав Быков: «Почему-то Николишин не обратил внимание, что шайба была под контролем Воронкова. Какой смысл бить в голову?»

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался по поводу силового приема Дмитрия Воронкова против форварда сборной Чехии Лукаша Седлака во время матча Олимпиады-2022.

– Самым обсуждаемым моментом стало удаление до конца игры нападающего Дмитрия Воронкова. Как вы считаете, заслуживал ли он такого сурового наказания?

– Сейчас арбитры очень внимательно относятся к любому удару в голову. Еще будет заседание дисциплинарного комитета, где решат судьбу Воронкова.

Андрей Николишин, который комментировал матч, обратил внимание, что чешский игрок низко опустил голову.

– Почему-то Николишин не обратил внимание, что шайба уже была под контролем Воронкова. Какой смысл бить в голову? Хотя даже чех наклонился.

Это не отменяет того, что был удар. Ты мог просто тогда остановиться, а он бы в тебя врезался. И не было бы такого ощущения удара. Здесь же удар локтем.

Мы стараемся защитить нашего игрока. Я понимаю такое желание. Но здесь важно, чтобы ребята обучались анализировать свои эмоции в той или иной ситуации.

Матч с Чехией был не так важен для того, какое место займем. Сборная России – уже в четвертьфинале. А если это будет матч плей-офф? И что тогда? – заявил Быков.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное

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