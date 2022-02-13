Николишина беспокоит звено Шипачева: «Бездействует, в зону войти не может. Столько брака недопустимо»

Теги Сборная России по хоккею Андрей Николишин Вадим Шипачев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Чемпион мира Андрей Николишин высказался о поражении сборной России от Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

«Сегодня не нужно было ставить Федотова. Он отыграл две игры, зачем его ставить на матч, который ничего не решает? Нужно было дать отдохнуть. Но он сделал много сэйвов. К нему вопросов сегодня мало.

Очень сильно беспокоит игра в атаке, а особенно сильно — игра звена Шипачева. Оно абсолютно бездействует, в зону войти не может. Такое количество брака на уровне сборной недопустимо», — сказал Николишин.

Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять

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