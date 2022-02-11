Вадим Шипачев: «Нашему звену никак не удается забить, не можем найти свою игру. Месяц не играли – это сказывается, возможно»

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Капитан сборной России Вадим Шипачев после матча с Данией (2:0) на Олимпиаде-2022 высказался об игре своего звена с Никитой Гусевым и Михаилом Григоренко. 

«Нашему звену никак не удается забить гол. Не можем найти свою игру. То же и с большинством. Пробуем разные сочетания, не можем пока реализовать.

Почему? Если бы я знал, то давно бы уже забил. Возможно, сказывается отсутствие практики. Месяц не играли. Нам надо найти игровой тонус. Но это отговорка для слабых.

Все ведь находятся в одних условиях, работают на одном льду. Нет ли у меня чувства, что мне не дают показывать все, на что способен? Без комментариев.

Чем я доволен по итогам двух матчей? Доволен, что выиграли их оба», – сказал Шипачев. 

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