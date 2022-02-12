Пашков о Шипачеве: «Не понял, зачем Жамнов подвел капитана под удар прессы. Ему были необходимы слова поддержки»

Олимпийский чемпион поделился мнением о словах главного тренера сборной России Алексея Жамнова по поводу игры звена на Олимпиаде-2022.

– Сейчас не время для критики, поэтому буду аккуратен в оценках. Знаете, меня насторожило послематчевое интервью главного тренера сборной. Откровенно говоря, не понял, зачем Алексей Жамнов, объясняя блеклую игру сборной в атаке, в общем-то подвел под удар прессы Шипачева.

Да, на каком-то коротком этапе можно выдернуть одну, да еще самую громкую фамилию из двадцати – и как бы спрятаться за ней. Но, на мой взгляд, это выглядит сомнительно.

– Почему?

– Шипачев – один из двух-трех игроков в нашей сборной, который способен сыграть не по шаблону и который в первых двух матчах уж точно не разочаровал. Да, очков у капитана сборной в Пекине пока нет, но он все равно ведет игру команды, действует ответственно, а соперники на его сдерживание ставят лучшие силы, своих лидеров. Последнее обязательно нужно учитывать!

Мне казалось, что в такой ситуации, когда сборной нужно находить конструктивную игру, прибавлять, Шипачеву были необходимы слова поддержки. К сожалению, нашлись другие слова. На мой взгляд, это ошибка.

– Тем не менее Шипачев – это прежде всего передачи и голы. Почему их нет?

– Первые звенья не терпят перетасовок. Не понимаю, почему была разбита готовая клубная связка Галиев – Шипачев. Галиев – интересный, не шаблонный «краек», он эффективен именно в дуэте с Шипачевым. Если его видят в других звеньях, где он теряет свои козыри, то это эксперимент – и сомнительный, – считает Пашков.

Жамнов о звене Шипачева: «Много передач, мало угрозы. У них все время присутствует лишний пас»