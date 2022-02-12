Михайлов о поражении от Чехии: «Тренерский штаб сделает выводы. В матчах на вылет Россия так играть не будет»

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об игре сборной России в матче против Чехии на Олимпиаде-2022 (5:6 ОТ)

«В принципе, игра была волнообразная. Было много забитых и пропущенных шайб. Для нашей команды игра ничего не значила, мы ведь все равно на первом месте. Для зрителей игра была интересной, но меня огорчает только одно – принципиальный матч, который вроде ничего не значил, мы проиграли.

С другой стороны, радует, что наши ребята делают правильные выводы: по удалению, игре в большинстве и меньшинстве.

В случае со Слепышевым правила есть правила. Молодой парень – ему все простительно. Хотя в играх на вылет таких удалений не должно быть. А Воронков же не хотел этого удаления, он видел, что чешский хоккеист прет на него.

Что касается перспектив, то тренерский штаб сделает выводы. И если мы в дальнейших стадиях встретимся со сборной Чехии, да и со всеми, с кем будут матчи на вылет, мы так играть не будем», – сказал Михайлов.

 

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