Вячеслав Быков: «Хорошо, что Россия играет на ноль два матча подряд. Иван Федотов – молодец»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Олимпиада-2022 Иван Федотов Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал игру национальной команды на Олимпиаде-2022.

«Команда России играет по сопернику в зависимости от стиля. Тренеры явно изучили датчан. Швейцария и Дания – это разные команды: одни играют более агрессивно, другие – в более закрытый хоккей.

Иван Федотов молодец. Хорошо, что Россия играет на ноль два матча подряд. Вратарям всегда сложно в таких играх, где Россия проводит больше времени в атаке, контролирует шайбу, а соперник играет на контратаках.

Вратарь задействован меньше, и это накладывает некоторое психологическое давление», – сказал Быков.

Похоже, у России лучший вратарь на Олимпиаде. Но в атаке – огромные проблемы
 

 

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