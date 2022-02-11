Капитан Дании Регин: «Шипачев всегда опасен, его звено выглядело здорово. С Россией была равная игра»

Капитан сборной Дании Петер Регин поделился мыслями после поражения от России (0:2) в матче олимпийского хоккейного турнира.

– Лучшая команда сегодня победила, хотя весь матч шла равная игра. Мы следовали плану на игру и считаю, что мы тоже заслуживали победы. Увы, сегодня результат не достигнут, но мы движемся дальше.

– В чем состоял план на игру?

– Как можно лучше обращаться с шайбой, не допускать ошибок и действовать максимально плотно с соперником. Считаю, мы проделали неплохую работу.

– Что изменилось во втором периоде?

– Не так уж много, но мы стали получать удаления. Некоторые парни стали уставать, появились ошибки. Мы разочарованы поражением, но все понимали, что сборная России будет чаще владеть шайбой и играть первым номером.

– Кто был самым опасным у русских в атаке?

– Шипачев всегда опасен, когда у него шайба на клюшке. Он делает партнеров лучше, за его игрой интересно наблюдать. Его звено выглядело здорово, – сказал Регин.