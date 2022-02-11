Владимир Плющев: «У сборной России просто убогая игра в атаке. Золотом Олимпиады пока не пахнет»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал победу сборной России во втором матче на Олимпиаде-2022 – против Дании (2:0).

«У нашей сборной просто убогая игра в атаке. Если ничего не делать с этой игрой, то мы, конечно, далеко пройдем. В какой хоккей мы вообще играем? Если это системный хоккей, то я наконец понял, что это такое (смеется).

Две игры мы играем 1:0 и забиваем в конце одной из них в пустые ворота. Так работают системные нападающие. Ты не можешь побеждать в плей-офф с такой игрой. Дания и Швейцария – это не Швеция, Канада и Финляндия. Можно тешить себя надеждами, что с такой игрой мы их победим.

Даже если в первом матче мы переволновались, как маленькие девочки, то во втором мы должны были уже что-то показать, а было все то же самое.

Задача в матче с Чехией – найти свою игру. Мы все этого ждем. Чехи потерпели два поражения, поэтому будут играть по-другому. Не стоит расслабляться и считать, что все задачи уже выполнены. Хотя какие у нас задачи? Золото Олимпийских игр? Им пока и не пахнет», – сказал Плющев.