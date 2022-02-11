Гимаев-младший о сборной России: «Результат есть, а зрелищности просто нет»

Бывший защитник клубов КХЛ, комментатор поделился мыслями об игре сборной России на Олимпиаде-2022.

«В целом отыграли организованно, строго в обороне. Из положительного – сыграли дисциплинированно, всего одно удаление у наших игроков. Плохой момент – играли пять раз в большинстве и не забросили шайбу. Более того, ничего не создали, играя в большинстве, кроме момента Ткачева.

Результат есть, а зрелищности просто нет. Мы забросили две шайбы, в прошлой игре швейцарцы забили сами себе. Сегодня Карнаухов здорово сыграл на пятаке, и вторая шайба была забита в пустые ворота.

Федотов играет здорово, но нужно отметить всю команду. Мы играем здорово в обороне, строго, практически ничего не даем создать соперникам, а те моменты, что есть, подчищает Федотов», – сказал Гимаев-младший.