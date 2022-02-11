Чибисов про 2:0 с Данией: «Такие матчи кость в кость закаляют»

Нападающий сборной России Андрей Чибисов дал комментарий после победы над Данией (2:0) в групповом этапе Олимпиады-2022.

– Как вам матч?

– Очень интенсивный. Обе команды бежали, создавали борьбу на каждом метре площадки. Хорошо, что нам удалось победить. Такие матчи кость в кость закаляют. В дальнейшем нам пойдет это на пользу.

– Месяц в Новогорске вы тренировали именно такой стиль игры? Биться-бороться, забороть соперника, а не переиграть?

– Забивать всегда хочется, но пока что не получается. Чемпионат КХЛ был уже давно остановлен, и очень долгое время у нас не было игровой практики. Сейчас нужно нащупать взаимодействие с партнерами, и реализовывать моменты.

– Отсутствие игровой практики сказывается?

– Конечно.

– Может, зря тогда чемпионат останавливали?

– Отсутствие игровой практики всегда сказывается. Тем более пауза длиной в месяц. Ладно бы неделю не играли. Даже после паузы на Евротур, которая длится всего несколько дней, бывает тяжело, – сказал Чибисов.