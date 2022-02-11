Тренер сборной Чехии: «Хотим обыграть Россию, это принципиальный матч. Постараемся им забить»

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан поделился ожиданиями от матча с Россией на Олимпиаде-2022.

– Завтра игра с Россией. К сожалению, мы больше не можем бороться за первое место в группе. Но, конечно, мы хотим обыграть Россию. Для нас это принципиальный матч. Россияне пока не пропускали на Олимпиаде, постараемся им забить.

– Россия не играет в атакующий хоккей?

– Скорее тут причина не в российской команде, а в размерах площадки в Пекине. Плюс соперники. Швейцарцы и датчане играют хорошо, против них очень тяжело играть, здорово действуют в обороне. Возможно, российская команда сильнее в обороне, чем в нападении. Посмотрим.

Российский вратарь играет здорово. Он очень большой. Плюс у россиян много классных защитников, – сказал Пешан.