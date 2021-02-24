КХЛ о ситуации с Панариным: «Не получали жалоб в связи с каким-либо инцидентом с Артемием в декабре 2011 года»

КХЛ выступила с заявлением касательно ситуации с нападающим Артемием Панариным, сейчас выступающим за .

Тренер Андрей Назаров, работавший с Артемием в , ранее заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

В комментарии для ESPN КХЛ сообщила, что «не знала [об инциденте] и не получала жалоб в связи с каким-либо инцидентом с в декабре 2011 года».

КХЛ отметила, что если бы получила какую-либо жалобу, провела бы расследование. «Поскольку мы очень серьезно относимся к любым обвинениям в неправомерном поведении», – сообщили в лиге.

Что творил Назаров до скандала с Панариным: дрался с болельщиками и судьями, бил врача СКА, забивал стрелку Фетисову

«Все это выглядит как заказ, поскольку месяц назад он выступил против Путина». Что говорят в Америке о скандале Назаров/Панарин