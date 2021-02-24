Андрей Назаров: «Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. А вы сами думайте, что было – толчок, удар, пинок. Я не соврал»

Бывший главный тренер «Витязя» высказался о ситуации, связанной с форвардом , сейчас выступающим за «Рейнджерс».

Ранее он рассказал в интервью, что в 2011 году Панарин, выступавший тогда за «Витязь», после матча в Риге избил 18-летнюю девушку, но дело удалось замять.

Экс-форвард затем сообщил, что «максимум, что могло быть, – Тема слегка оттолкнул одну из девушек», отметив при этом, что «полицейские приехали и что-то выясняли».

– Так почитайте это интервью внимательно – Анисин же все подтвердил. Инцидент был, полиция приезжала. О чем тут еще говорить?

Я же не соврал, никого не обманул. Сказал правду. И не считаю, что исказил ситуацию. Вам же Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. А вы уже сами дальше думайте, что там было – толчок, удар, пинок.

– Вы находились в том баре, когда туда приехала полиция? Вас вызвали как тренера, чтобы найти вашего игрока?

– Если бы я там был, мой рассказ звучал бы иначе. Я ведь тоже не идиот, чтобы придумывать, будто находился в центре скандала. Это ведь серьезные вещи с последствиями. Мы не играемся словами.

Повторяю – скандал был, Назаров оказался прав. И если приехала полиция – там что-то ведь было, согласитесь. Вы ведь в Европе бываете. И понимаете, что просто так она не приезжает.

Искали полицейские Панарина по гостинице? Искали его конкретно. Дернули Аниську – девушки сказали: «Не он», – заявил Назаров.

Панарин и Назаров провели вместе два года в «Витязе». Тогда там было много тафгаев и классная связка с Анисиным