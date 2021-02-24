Анисин о ситуации в Риге: «Панарин пил алкоголь, а я сок? Смешно же. Неужели кто-то думает, что Тема пил в одну рожу?»

Бывший игрок «Витязя» ответил на вопрос об алкоголе во время похода в бар отеля в Риге в 2011 году вместе с .

Тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в , заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Назаров утверждал, что Панарин попросил Анисина довести его до номера в отеле, упомянув, что Михаил «в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок».

– Не могу не задать вопрос, процитировав Назарова. Вы пили тогда только сок?

– Давайте говорить открыто и прямо. Нам дали три выходных. Ребятам по 20-22 года. Ну, какой «только сок»?! Панарин пил алкоголь. А я, Анисин, сидел с ним рядом и пил сок? Как вы это представляете? Смешно же. Хотя я мог рассказать сейчас с три короба и подчеркнуть, какой я хороший.

Неужели кто-то думает, что Тема пошел и пил в одну рожу? Но еще раз скажу, что через несколько часов у нас был отъезд в аэропорт. Никто тогда из нас не напивался. Может, грамм 100-150 употребили. Мы разве не люди? Что именно пили, уже не скажу. Потом попели в караоке. Вот и все, – сказал Анисин.

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам

«Все это выглядит как заказ, поскольку месяц назад он выступил против Путина». Что говорят в Америке о скандале Назаров/Панарин