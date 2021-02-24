Михаил Анисин: «Панарин подошел к девушке: «Можно потанцевать?» Она ответила: «Пошел отсюда». Слово за слово, и Панара ее оттолкнул, но удара не было»

Бывший нападающий рассказал о ситуации с форвардом , сейчас играющим за .

Тренер Андрей Назаров, работавший с Артемием в , ранее заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

– Это случилось при мне десять лет назад. История была, но не так, как расписано в интервью Назарова. Это совсем не тянет на то, что Панара сейчас может иметь какие-то неприятности в .

В том баре оказались четверо – я, Панарин, Данила Марков и . Остальные ничего не видели.

– Та девушка была проституткой?

– Нет. Мы сидели в караоке-баре, немного выпивали. На следующий день у нас не было хоккея. Так сказал Назаров: «Играем с «Ригой», и три дня выходных».

В этом заведении находились две девушки. Смутно помню ту историю, но прозвучало хамство в сторону Панары. И этим барышням немножко дали отпор.

Вот и все. Они шумели об уголовном деле, но мы утром спокойно уехали, и ничего там не было.

– Речь об изнасиловании не шла, как написали в каком-то СМИ?

– О чем вы говорите? Конечно, нет! Это полная ерунда. Просто эта девушка, может, огрызнулась, а Панара ее толкнул. Ничего сверхъестественного там не было. Спросите у Данилы Маркова.

– Эта девушка как-то оскорбила Артемия?

– Да никак она его не обзывала. Я пошел петь в караоке. Панарин к ней культурно подошел: «Можно с вами потанцевать?»

Она ему ответила: «Да пошел отсюда». Слово за слово, и Панара ее оттолкнул: «Пошла сама…»

Но никакого удара не было. И все – мы ушли, а она подала в полицию. Будь там удары – она бы сняла побои, правильно?

Вообще, противно видеть, как раздули эту историю, которая была десять лет назад. Реально клянусь, там не было ничего серьезного, – сказал Анисин.