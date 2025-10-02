Дмитрий Губерниев будет комментировать забег на дистанции 5 км в рамках полумарафона «Моя столица»
4 октября в рамках полумарафона «Моя столица» пройдет забег на дистанции 5 км.
Дмитрий Губерниев будет комментировать забег, а также встретит финишеров на Университетской площади.
Регистрация на старт еще продолжается на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Бегом по Золотому кольцу
