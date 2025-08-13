  • Спортс
Организаторы серии забегов по Золотому кольцу представили медаль «За приверженность бегу – 2025». Надо пробежать 7 и более забегов

Организаторы забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» представили медаль «За приверженность бегу – 2025».

Награду могут получить те участники, которые преодолели 7 и более забегов серии и не имеют статусы DNS (не стартовал), DNF (не финишировал) и DQ (дисквалифицирован) в протоколе. В зачет идут любые дистанции, участие в «Первенстве России Мастерс среди спортсменов старше 35 лет», а также онлайн-забеги. Главное – иметь результат на сайте RussiaRunning и в личном кабинете на сайте организатора.

Медаль раздвижная, на внутренней части написаны названия городов, которые участвуют в серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».

Старты «Ярославль. Любовь. Апрель» и «Ночь. Стрелка. Ярославль» прошли вне серии и не идут в зачет.

Всего в серии 10 забегов. Ближайший старт пройдет 23 августа в Угличе (Ярославская область) – полумарафон «Волжский берег». До конца года состоятся забеги в Ярославле (13-14 сентября), в Ростове (28 сентября), в Москве (5 октября). Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора, а зарегистрироваться – на сайте RussiaRunning.

Команда «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» вручает медаль с 2015 года. Обычно награждение проходит в Ростове Великом и Москве. В 2025 году организаторы анонсируют информацию о выдаче медалей после Ярославского полумарафона, который пройдет 13-14 сентября.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Бегом по Золотому кольцу
Бег
Забег
Полумарафон
Календарь стартов
любительский спорт
