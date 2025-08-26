На полумарафоне «Моя столица» пройдет чемпионат среди беговых клубов. Общий призовой фонд составит 850 000 рублей

4 и 5 октября в Москве пройдет полумарафон «Моя столица». Помимо основной дистанции 21,1 км, участникам также доступны дистанции 5 и 10 км. В рамках этих забегов пройдет чемпионат среди беговых клубов, общий призовой фонд чемпионата составит 850 000 рублей.

Беговые клубы могут принять участие в следующих номинациях:

спортивная – бег на 21,1 и 10 км (наградят три первых места по минимальной сумме времени 4 мужчин и 2 женщин из клуба);

спортивно-массовая – в ней суммируются преодоленные километры всех атлетов из клуба.

За победу в зачете на дистанциях 21,1 и 10 км команды получат по 150 000 рублей, а также переходящий кубок чемпионата, на котором будет нанесено название клуба-победителя. Клубы, занявшие второе место, наградят суммой в 100 000 рублей, третье место – 75 000 рублей.

Команда, пробежавшая самую большую суммарную дистанцию, заработает 100 000 рублей.

Атлеты (и мужчины, и женщины), которые станут первыми в индивидуальном зачете в клубном рейтинге, выиграют по 25 000 рублей.

Для участия в чемпионате среди клубов нужно проверить наличие своего клуба на сайте RussiaRunning или создать его на платформе. После этого необходимо зарегистрироваться на забег и отметить там название своей команды в графе «клуб».