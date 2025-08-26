  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • На полумарафоне «Моя столица» пройдет чемпионат среди беговых клубов. Общий призовой фонд составит 850 000 рублей
0

На полумарафоне «Моя столица» пройдет чемпионат среди беговых клубов. Общий призовой фонд составит 850 000 рублей

4 и 5 октября в Москве пройдет полумарафон «Моя столица». Помимо основной дистанции 21,1 км, участникам также доступны дистанции 5 и 10 км. В рамках этих забегов пройдет чемпионат среди беговых клубов, общий призовой фонд чемпионата составит 850 000 рублей.

Беговые клубы могут принять участие в следующих номинациях:

  • спортивная – бег на 21,1 и 10 км (наградят три первых места по минимальной сумме времени 4 мужчин и 2 женщин из клуба);

  • спортивно-массовая – в ней суммируются преодоленные километры всех атлетов из клуба.

За победу в зачете на дистанциях 21,1 и 10 км команды получат по 150 000 рублей, а также переходящий кубок чемпионата, на котором будет нанесено название клуба-победителя. Клубы, занявшие второе место, наградят суммой в 100 000 рублей, третье место – 75 000 рублей. 

Команда, пробежавшая самую большую суммарную дистанцию, заработает 100 000 рублей.

Атлеты (и мужчины, и женщины), которые станут первыми в индивидуальном зачете в клубном рейтинге, выиграют по 25 000 рублей.

Для участия в чемпионате среди клубов нужно проверить наличие своего клуба на сайте RussiaRunning или создать его на платформе. После этого необходимо зарегистрироваться на забег и отметить там название своей команды в графе «клуб».

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Бегом по Золотому кольцу
Полумарафон
Забег
Бег
любительский спорт
Календарь стартов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Организаторы серии забегов по Золотому кольцу представили медаль «За приверженность бегу – 2025». Надо пробежать 7 и более забегов
13 августа, 14:26
Главные новости
Денис Степанов пробежал 1000-й полумарафон подряд. Он бегает 21 км каждый день больше 8 лет: «Это как чистить зубы, меня не тяготит»
1сегодня, 14:33
Алексей Реунков проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет в пятницу 29 августа
сегодня, 09:00
Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа
15 августа, 08:50
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
Андрей Янович выиграл Сибирский международный марафон. Он обогнал кенийца Джеффри Биргена на последних метрах
2 августа, 08:37
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км
4829 июля, 20:12
Тренер Иван Матюшов: «Я сейчас пишу треки про плавание, планируем не только про него. Надеюсь, уклон в медиа будет продуктивным»
22 июля, 08:57
Тренер Иван Матюшов о съемках видео для соцсетей: «Я рассматривал страницу как резюме. Вдруг придется устраиваться на новую работу – а тут у меня будет такая визитная карточка»
22 июля, 08:43
«Белые ночи». Озбилен и Джалета одержали победы, Александрова – 3-я, Миншин – 6-й, Бабиков – 14-й
45 июля, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Сибусисо Кубека первым в мире выбежал 100 км из 6 часов. Ультрамарафонец Александр Сорокин стал третьим, отстав почти на 5 минут
сегодня, 15:03
Алексей Калистратов и Елизавета Саутиева стали победителями дистанции 1/4 на соревнованиях по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
вчера, 17:38
Более 500 спортсменов приняли участие в забеге «Длинные аллеи». Атлетам были доступны дистанции от 1,6 до 63,3 км
24 августа, 15:22
Лотерея на марафон в Токио продлится до 29 августа. Старт пройдет 1 марта
24 августа, 12:37
Реунков и Морозова выиграли Челябинский марафон
24 августа, 09:17
Ринас Ахмадеев и Алла Сидорова стали победителями полумарафона «Лужники»
24 августа, 08:10
Ярослав Бякин и Елена Зонова выиграли «Ночной забег», который прошел 23 августа в Санкт-Петербурге
23 августа, 21:07
Более 1000 атлетов приняли участие в трейловом забеге City Trail-4 Losiny Ostrov
23 августа, 12:51
Леонид Емельянов и Евгения Яньшина стали победителями Угличского полумарафона
23 августа, 11:12
В Тверской области пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
20 августа, 12:52