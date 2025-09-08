0

Более 1500 атлетов приняли участие в трейловом фестивале Т-Банк Rosa Wild Fest

С 5 по 7 сентября на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи прошел трейловый фестиваль Т-Банк Rosa Wild Fest. 

Бегунам были доступны два формата участия:

  • однодневный на дистанциях: 12 км (810+ м), 13 км (740+ м), 20 км (1700+ м), чемпионат России по трейлраннингу на 35 км (2500+ м), 40 км (3000+ м), 45 км (3600+ м), 80 км (6400+ м), 115 км (8700+ м) и 180 км (13 600+ м). Также пройдет забег «вертикальный километр» на дистанции 6,3 км с набором высоты 1100 м;

  • двухдневный, где участник преодолевает половину дистанции в один день, половину – в другой. Участники будут соревноваться на трех дистанциях: 25 км (12 + 13 км), 55 км (20 + 35 км), 85 км (40 + 45 км).

Помимо основных дистанций организаторы подготовили различные активности: походы, концерты, лекции и мастер-классы, отдых в бассейне, занятия по йоге и другие тренировки, забег с собаками.

Одним из ключевых шоу фестиваля стал забег «Горный король» на 180 км. Его преодолели 9 участников. Победителями стали Александр Орлов и Анастасия Перевозчикова. Подробнее о королеве писали в этой новости, о «Горном короле» – в этой.

На дистанции 115 км первыми прибежали Кирилл Коваленко (19:32:58) и Мария Нестерова (23:15:31), на дистанции 80 км – Дмитрий Горлов (13:43:46) и Ирина Амелькина (14:08:30), на дистанции 45 км – Дмитрий Толчинский (6:21:03) и Наталья Кайсарова (6:50:26), на дистанции 40 км – Алексей Мамарин (4:55) и Анастасия Давыдова (5:33:12).

Чемпионами России по трейлраннингу на дистанции 35 км стали Александр Антонов (3:20:36) и Екатерина Лузина (4:32:05). Серебро ЧР взяли Евгений Марков (3:22:23) и Екатерина Савкина (4:34:24), бронзу – Фархад Исаков (3:35:15) и Алина Ромашова (4:46:17).

Победителями на дистанции 20 км стали Эрхан Бысыин (2:13:55), на дистанции 12 км – Роман Бондаренко (1:02:38) и Полина Данюк (1:16:12), на дистанции 6,3 км (вертикальный километр) – Виталий Чернов (50:33) и Алина Ромашова (1:08:50).

На двухдневной гонке на дистанции 85 км (40 + 45 км) первыми прибежали Кирилл Шарамыгин (12:21:30) и Ульяна Добровольская (13:58:22), на дистанции 55 км (20 + 35 км) – Алексей Серов (6:42:47) и Валентина Сергеева (9:24:05), на дистанции 25 км (12 + 13 км) – Егор Комаровский (2:23:15) и Валерия Ляпина (3:17:50).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Трейловый фестиваль от Wild Trail на «Розе Хутор»: взглянуть на известный курорт под другим углом

«Это как семь раз взойти на вершину Эльбруса». «Горный король» – самый сложный ультратрейл в России

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
