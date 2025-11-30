Ринас Ахмадеев выиграл на дистанции 10 км в рамках Amazing Thailand Marathon
30 ноября в Бангкоке (Тайланд) прошел 8-й марафон. Старт дала королева страны Сутхида Вачиралонгкорн.
Первым на дистанции 10 км стал россиянин Ринас Ахмадеев с результатом 29:07. На финише его поздравил олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге.
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
