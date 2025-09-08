Анастасия Перевозчикова стала «Горной королевой». Спортсменка установила новый рекорд соревнований

С 5 по 7 сентября в горах Кавказского заповедника проходила трейловая гонка «Горный король». Забег на дистанции 180 км с набором высоты более 14 000 м состоялся в рамках спортивного фестиваля Т-Банк Rosa Wild Fest.

Анастасия Перевозчикова стала «Горной королевой», она преодолела дистанцию за 44 часа и 1 секунду. Это новый рекорд соревнований. В 2024 году Марина Максимчук победила со временем 48:39:20.

В интервью после финиша Перевозчикова рассказала, что получила в мае травму, и врач ей запретил бегать на 2 месяца. Анастасия решила рискнуть, но на протяжении всей дистанции травма все равно давала о себе знать, и спортсменка даже думала о сходе. По питанию все пошло не по плану: Перевозчика питалась в основном на ПП, гели есть не хотелось.

Второе место заняла Елена Пшеничная (45:06:10). Больше финишеров из женщин нет.

«Горным королем» стал Александр Орлов. Подробнее писали в этой новости .

