Александр Орлов стал «Горным королем» в рамках фестиваля Т-Банк Rosa Wild Fest. Атлет преодолел 180 км почти за 36 часов

С 5 по 7 сентября в горах Кавказского заповедника проходила трейловая гонка «Горный король». Бегуны преодолевали дистанцию 180 км днем и ночью с набором высоты более 14 000 метров.

Победителем стал атлет Александр Орлов (бывший футболист). Он преодолел дистанцию за 35 часов 54 минуты и 37 секунд. В 2024 году году Орлов на Горном короле занял второе место.

В интервью после финиша бегун рассказал, что поменял тактику отдыха и спал меньше, но чаще. В сумме у Орлова получилось 20 минут сна. С питанием все пошло не по плану, за 35 часов Александр съел только одну пачку мармелада.

Вторым на ультрадистанции стал Андрей Брюханов, третьим – Алексей Казачков.

Забег состоялся в рамках фестиваля Т-Банк Rosa Wild Fest.

