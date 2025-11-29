Владимир Никитин стал новым атлетом бренда спортивной одежды BIVIUM

Владимир Никитин стал новым амбассадором бренда спортивной одежды BIVIUM. До этого Никитин (рекордсмен России на дистанциях 10 и 21,1 км) три года был атлетом NORDSKI.

С 2022 года BIVIUM занимается производством лыжной экипировки, а в 2024 году выпустил первую беговую коллекцию. Амбассадорами бренда также являются Алексей Реунков, Луиза Дмитриева, Александра Морозова, Максим Цветков.