0

«Награда в 50 тысяч рублей для каждого финишера – это пари между участником и организаторами. Получится финишировать или нет?» Антон Жилин рассказал о призах на «Горном короле»

Антон Жилин, организатор ультратрейла «Горный король», проходящего 5-7 сентября на Розе Хутор, рассказал в интервью Спортсу’’ о денежных наградах для каждого финишера гонки.

«Награда в 50 тысяч рублей для каждого финишера – это даже не приз. Это пари организатора с каждым участником, или пари бегуна с самим собой. Ты ставишь 25 тысяч, что финишируешь, если сделаешь это – получишь в два раза больше.

Тот, кто финиширует первым, получает титул короля. Девушка – титул королевы. Но это именно титулы, а не повышенные призовые».

Ранее Wild Trail опубликовали страницу, на которой можно прочитать истории каждого участника дистанции «Горный король». Всего на соревнование зарегистрировались 59 человек. За последние два года из сотни участников финишировать смогли лишь 14 человек.

«Это как семь раз взойти на вершину Эльбруса». «Горный король» – самый сложный ультратрейл в России

Наше голосование: кто станет Горным королем?

Выбираем тех, в кого верим: кто станет Горной королевой?

Опубликовала: Юля Пухкал
Источник: Спортс’’
