«Награда в 50 тысяч рублей для каждого финишера – это пари между участником и организаторами. Получится финишировать или нет?» Антон Жилин рассказал о призах на «Горном короле»

Антон Жилин, организатор ультратрейла «Горный король», проходящего 5-7 сентября на Розе Хутор, рассказал в интервью Спортсу’’ о денежных наградах для каждого финишера гонки.

«Награда в 50 тысяч рублей для каждого финишера – это даже не приз. Это пари организатора с каждым участником, или пари бегуна с самим собой. Ты ставишь 25 тысяч, что финишируешь, если сделаешь это – получишь в два раза больше.

Тот, кто финиширует первым, получает титул короля. Девушка – титул королевы. Но это именно титулы, а не повышенные призовые».

Ранее Wild Trail опубликовали страницу , на которой можно прочитать истории каждого участника дистанции «Горный король». Всего на соревнование зарегистрировались 59 человек. За последние два года из сотни участников финишировать смогли лишь 14 человек.

