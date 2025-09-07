0

Более 15 000 атлетов приняли участие в Пермском марафоне

6-7 сентября 2025 года в Перми прошел марафон. 

В субботу 6 сентября состоялся забег на дистанции 2025 м, который можно было пробежать как на результат, так и без учета времени. Также прошел старт для детей на дистанции 1000 м и бесплатный заезд на колясках на дистанции 300 м. 

7 сентября участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. 

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Langat Elkanah (Кения) – 2:17:14

  2. Антон Белобородов – 2:19:10

  3. Александр Шардаков – 2:25:20

42,2 км, женщины

  1. Msuadi Neema Mathias (Танзания) – 2:38:40

  2. Любовь Добровольская – 2:40:39

  3. Карина Батина – 2:41:18

21,1 км, мужчины

  1. Кирилл Тришканов – 1:06:57

  2. Владимир Чистяков – 1:09:23

  3. Владимир Лекомцев – 1:10:41

21,1 км, женщины

  1. Анна Тропина – 1:15:42

  2. Альбина Гадельшина – 1:16

  3. Анастасия Черемных – 1:23:08

10 км, мужчины

  1. Дэниел Чугайнов – 31:30

  2. Андрей Менякин – 32:37

  3. Вячеслав Красноперов – 33:02

10 км, женщины

  1. Екатерина Петренко – 36:33

  2. Ольга Шибалина – 37:52

  3. Евгения Свалова – 38:56

5 км, мужчины

  1. Андрей Ольхов – 15:49

  2. Вячеслав Белоусов – 16:12

  3. Дмитрий Шишкин – 16:20

5 км, женщины

  1. Ольга Варакса – 17:29

  2. Алена Николаева – 18:33

  3. Кристина Лапаева – 18:49

2025 м, мужчины

  1. Иван Синилов – 5:58

  2. Артем Масловский – 6:04

  3. Николай Коротких – 6:06

2025 м, женщины

  1. Алена Панова – 6:57

  2. Юлия Орехова – 6:58

  3. Анна Кокшарова – 6:58

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Счастье не за горами: зачем бежать Пермский марафон?

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Здоровье в Telegram
Ко всем новостям
