Более 15 000 атлетов приняли участие в Пермском марафоне

6-7 сентября 2025 года в Перми прошел марафон.

В субботу 6 сентября состоялся забег на дистанции 2025 м, который можно было пробежать как на результат, так и без учета времени. Также прошел старт для детей на дистанции 1000 м и бесплатный заезд на колясках на дистанции 300 м.

7 сентября участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Langat Elkanah (Кения) – 2:17:14 Антон Белобородов – 2:19:10 Александр Шардаков – 2:25:20

42,2 км, женщины

Msuadi Neema Mathias (Танзания) – 2:38:40 Любовь Добровольская – 2:40:39 Карина Батина – 2:41:18

21,1 км, мужчины

Кирилл Тришканов – 1:06:57 Владимир Чистяков – 1:09:23 Владимир Лекомцев – 1:10:41

21,1 км, женщины

10 км, мужчины

Дэниел Чугайнов – 31:30 Андрей Менякин – 32:37 Вячеслав Красноперов – 33:02

10 км, женщины

Екатерина Петренко – 36:33 Ольга Шибалина – 37:52 Евгения Свалова – 38:56

5 км, мужчины

Андрей Ольхов – 15:49 Вячеслав Белоусов – 16:12 Дмитрий Шишкин – 16:20

5 км, женщины

Ольга Варакса – 17:29 Алена Николаева – 18:33 Кристина Лапаева – 18:49

2025 м, мужчины

Иван Синилов – 5:58 Артем Масловский – 6:04 Николай Коротких – 6:06

2025 м, женщины

Алена Панова – 6:57 Юлия Орехова – 6:58 Анна Кокшарова – 6:58

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

Счастье не за горами: зачем бежать Пермский марафон?