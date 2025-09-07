Более 15 000 атлетов приняли участие в Пермском марафоне
6-7 сентября 2025 года в Перми прошел марафон.
В субботу 6 сентября состоялся забег на дистанции 2025 м, который можно было пробежать как на результат, так и без учета времени. Также прошел старт для детей на дистанции 1000 м и бесплатный заезд на колясках на дистанции 300 м.
7 сентября участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Langat Elkanah (Кения) – 2:17:14
Антон Белобородов – 2:19:10
Александр Шардаков – 2:25:20
42,2 км, женщины
Msuadi Neema Mathias (Танзания) – 2:38:40
Любовь Добровольская – 2:40:39
Карина Батина – 2:41:18
21,1 км, мужчины
Кирилл Тришканов – 1:06:57
Владимир Чистяков – 1:09:23
Владимир Лекомцев – 1:10:41
21,1 км, женщины
Анна Тропина – 1:15:42
Альбина Гадельшина – 1:16
Анастасия Черемных – 1:23:08
10 км, мужчины
Дэниел Чугайнов – 31:30
Андрей Менякин – 32:37
Вячеслав Красноперов – 33:02
10 км, женщины
Екатерина Петренко – 36:33
Ольга Шибалина – 37:52
Евгения Свалова – 38:56
5 км, мужчины
Андрей Ольхов – 15:49
Вячеслав Белоусов – 16:12
Дмитрий Шишкин – 16:20
5 км, женщины
Ольга Варакса – 17:29
Алена Николаева – 18:33
Кристина Лапаева – 18:49
2025 м, мужчины
Иван Синилов – 5:58
Артем Масловский – 6:04
Николай Коротких – 6:06
2025 м, женщины
Алена Панова – 6:57
Юлия Орехова – 6:58
Анна Кокшарова – 6:58
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.