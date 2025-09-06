Выставка Московского Марафона пройдет в новом месте – на площади комплекса «РЖД Арена»
Организаторы Московского Марафона сообщили, что спортивная выставка и выдача номеров пройдут в новой локации – на площади спортивного комплекса «РЖД Арена».
Выдача номеров будет проходить с четверга по субботу:
четверг 18 сентября – с 15:00 до 21:00;
пятница 19 сентября – с 10:00 до 21:00;
суббота 20 сентября – с 10:00 до 19:00.
На площади спортивного комплекса «РЖД Арена» расположатся около 70 шатров партнеров соревнования, спортивных брендов, представителей организаторов других стартов, а также благотворительных фондов. Также будет работать фирменный магазин Московского Марафона, выдача бесплатной атрибутики для болельщиков.
Добраться до «РЖД Арены» можно от станции метро «Черкизовская» и станции МЦК «Локомотив».
Московский Марафон состоится 20-21 сентября. В субботу 20 сентября спортсмены пробегут 10 км, также пройдут детские забеги. В воскресенье 21 сентября участники пробегут главную дистанцию соревнований – 42,2 км. На детские старты и марафон можно зарегистрироваться на сайте «Бегового сообщества», регистрации на 10 км – раскуплены.
