Организаторы Московского Марафона сообщили, что спортивная выставка и выдача номеров пройдут в новой локации – на площади спортивного комплекса «РЖД Арена».

Выдача номеров будет проходить с четверга по субботу:

четверг 18 сентября – с 15:00 до 21:00;

пятница 19 сентября – с 10:00 до 21:00;

суббота 20 сентября – с 10:00 до 19:00.

На площади спортивного комплекса «РЖД Арена» расположатся около 70 шатров партнеров соревнования, спортивных брендов, представителей организаторов других стартов, а также благотворительных фондов. Также будет работать фирменный магазин Московского Марафона, выдача бесплатной атрибутики для болельщиков.

Добраться до «РЖД Арены» можно от станции метро «Черкизовская» и станции МЦК «Локомотив».

Московский Марафон состоится 20-21 сентября. В субботу 20 сентября спортсмены пробегут 10 км, также пройдут детские забеги . В воскресенье 21 сентября участники пробегут главную дистанцию соревнований – 42,2 км. На детские старты и марафон можно зарегистрироваться на сайте «Бегового сообщества », регистрации на 10 км – раскуплены.

