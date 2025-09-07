  • Спортс
  • Андрей Матвеев и Людмила Лебедева стали победителями марафона «Нижний Новгород». Шаров и Мендаева – первые на дистанции 10 км
Андрей Матвеев и Людмила Лебедева стали победителями марафона «Нижний Новгород». Шаров и Мендаева – первые на дистанции 10 км

6 и 7 сентября в Нижнем Новгороде прошел марафон от команды «Лига Героев».

Впервые в 2025 году марафон прошел в два дня. В субботу 6 сентября состоялись ночные забеги на дистанциях 3 и 5 км, а также детские старты на дистанции 1 км. В воскресенье 7 сентября прошел марафон и забег на дистанции 10 км. 

Маршрут забегов прошел по историческим улицам города и набережным Оки и Волги. Участники увидели Нижегородский Кремль и купеческие усадьбы, соборы, а также самую длинную в Европе лестницу – Чкаловскую. Старт и финиш всех дистанций был расположен на стадионе «Нижний Новгород», там же была организована трибуна для болельщиков.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Андрей Матвеев – 2:23:51

  2. Алексей Патраков – 2:24:47

  3. Павел Ратошнюк – 2:26:48

42,2 км, женщины

  1. Людмила Лебедева – 2:42:07

  2. Елена Толстых – 2:42:32

  3. Мария Леднева – 3:04:45

10 км, мужчины

  1. Сергей Шаров – 28:59

  2. Роман Минеев – 29:11

  3. Андрей Лейман – 29:12

10 км, женщины

  1. Лилия Мендаева – 33:49

  2. Дарья Шабунина – 34:32

  3. Оксана Бурзак – 34:59

5 км, мужчины

  1. Иван Бобылев – 14:59

  2. Иван Шапаев – 15:10

  3. Дмитрий Махнеев – 15:33

5 км, женщины

  1. Анастасия Анисимова – 16:39

  2. Анастасия Щукина – 17:06

  3. Ариадна Трофименцева – 17:36

3 км, мужчины

  1. Константин Плохотников – 8:17

  2. Богдан Полшков – 8:51

  3. Антон Дрянков – 9:12

3 км, женщины

  1. Екатерина Соколова – 10:30

  2. Гульфия Тагирова – 10:30

  3. Ксения Трусова – 10:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Все про марафон «Нижний Новгород». Впервые забеги пройдут и вечером, и утром

