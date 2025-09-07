Андрей Матвеев и Людмила Лебедева стали победителями марафона «Нижний Новгород». Шаров и Мендаева – первые на дистанции 10 км

6 и 7 сентября в Нижнем Новгороде прошел марафон от команды «Лига Героев».

Впервые в 2025 году марафон прошел в два дня. В субботу 6 сентября состоялись ночные забеги на дистанциях 3 и 5 км, а также детские старты на дистанции 1 км. В воскресенье 7 сентября прошел марафон и забег на дистанции 10 км.

Маршрут забегов прошел по историческим улицам города и набережным Оки и Волги. Участники увидели Нижегородский Кремль и купеческие усадьбы, соборы, а также самую длинную в Европе лестницу – Чкаловскую. Старт и финиш всех дистанций был расположен на стадионе «Нижний Новгород», там же была организована трибуна для болельщиков.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Андрей Матвеев – 2:23:51 Алексей Патраков – 2:24:47 Павел Ратошнюк – 2:26:48

42,2 км, женщины

Людмила Лебедева – 2:42:07 Елена Толстых – 2:42:32 Мария Леднева – 3:04:45

10 км, мужчины

10 км, женщины

Лилия Мендаева – 33:49 Дарья Шабунина – 34:32 Оксана Бурзак – 34:59

5 км, мужчины

Иван Бобылев – 14:59 Иван Шапаев – 15:10 Дмитрий Махнеев – 15:33

5 км, женщины

Анастасия Анисимова – 16:39 Анастасия Щукина – 17:06 Ариадна Трофименцева – 17:36

3 км, мужчины

Константин Плохотников – 8:17 Богдан Полшков – 8:51 Антон Дрянков – 9:12

3 км, женщины

Екатерина Соколова – 10:30 Гульфия Тагирова – 10:30 Ксения Трусова – 10:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .

