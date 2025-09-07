Андрей Матвеев и Людмила Лебедева стали победителями марафона «Нижний Новгород». Шаров и Мендаева – первые на дистанции 10 км
6 и 7 сентября в Нижнем Новгороде прошел марафон от команды «Лига Героев».
Впервые в 2025 году марафон прошел в два дня. В субботу 6 сентября состоялись ночные забеги на дистанциях 3 и 5 км, а также детские старты на дистанции 1 км. В воскресенье 7 сентября прошел марафон и забег на дистанции 10 км.
Маршрут забегов прошел по историческим улицам города и набережным Оки и Волги. Участники увидели Нижегородский Кремль и купеческие усадьбы, соборы, а также самую длинную в Европе лестницу – Чкаловскую. Старт и финиш всех дистанций был расположен на стадионе «Нижний Новгород», там же была организована трибуна для болельщиков.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Андрей Матвеев – 2:23:51
Алексей Патраков – 2:24:47
Павел Ратошнюк – 2:26:48
42,2 км, женщины
Людмила Лебедева – 2:42:07
Елена Толстых – 2:42:32
Мария Леднева – 3:04:45
10 км, мужчины
Сергей Шаров – 28:59
Роман Минеев – 29:11
Андрей Лейман – 29:12
10 км, женщины
Лилия Мендаева – 33:49
Дарья Шабунина – 34:32
Оксана Бурзак – 34:59
5 км, мужчины
Иван Бобылев – 14:59
Иван Шапаев – 15:10
Дмитрий Махнеев – 15:33
5 км, женщины
Анастасия Анисимова – 16:39
Анастасия Щукина – 17:06
Ариадна Трофименцева – 17:36
3 км, мужчины
Константин Плохотников – 8:17
Богдан Полшков – 8:51
Антон Дрянков – 9:12
3 км, женщины
Екатерина Соколова – 10:30
Гульфия Тагирова – 10:30
Ксения Трусова – 10:39
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
Все про марафон «Нижний Новгород». Впервые забеги пройдут и вечером, и утром