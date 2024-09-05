Зачем участвовать в марафоне «Нижний Новгород»? Рассказывают участники

Старт в историческом городе.

Информация о забеге:

Дата проведения: 8 сентября 2024 года

Место проведения: Нижний Новгород, Россия

Дистанции: 42,2 км, 10 км, 5 км и детский забег на 1 км

Официальный сайт: marathon52.ru

Регистрация: marathon52.ru – открыта до 5 сентября

Скачать гид по забегу от организаторов

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Марафон «Нижний Новгород» – это масштабное беговое событие в Нижегородской области, которое регулярно проводится с 2021 года. На соревнование приезжают участники из разных регионов страны – город всегда привлекал туристов архитектурой и богатой историей.

В статье мы собрали главную информацию о марафоне и поделились отзывами участников прошлых лет.

История марафона: эксперименты с трассой, четырехкратная победа и легендарное возвращение

Впервые марафон в Нижнем Новгороде состоялся 15 сентября 1985 года. Тогда он назывался Горьковским марафоном, и его трасса проходила по центру города. Участники бежали 4 круга по площадям Минина, Горького и Свободы. Первое место занял нижегородец Александр Масарыгин: он побеждал в домашнем старте четыре раза подряд – с 1985 по 1988 год.

В 1990-х трасса Горьковского марафона изменилась: ее переместили на Нижневолжскую набережную. С 1992 года забег стал называться Нижегородским марафоном.

Последний Нижегородский марафон состоялся 14 октября 2009 года в Сормовском районе города. Соревнование объединили с другим региональным стартом – Сормовским пробегом, который проходит с 1979 года. Его организовывает любительский беговой клуб «Сормович» – первый в Нижнем Новгороде и третий в стране, после клубов в Москве и Петербурге. Основатель нижегородского сообщества – спортсмен и ученый Геннадий Терентьев.

Марафон не проводили 12 лет, вплоть до 2021 года. Именно тогда в Нижнем Новгороде вновь прошел масштабный забеги «Марафон-800», название которого отсылает к юбилею города. Этот старт получился праздничным и ярким: в нем приняло участие более 7000 человек, включая элитных атлетов – таких как Дмитрий Неделин, Искандер Ядгаров и Ринас Ахмадеев. Событие организовало сообщество «Лига героев», которое проводит популярную гонку с препятствиями .

В 2021 году соревнование включало три дистанции: 42,2 км, 10 км и 3 км. Через год организаторы добавили в программу детский старт на 1 км. А в 2024 году организаторы убрали дистанцию 3 км и добавили вместо нее старт на 5 км.

Маршруты и дистанции в 2024 году

В этом году участников ждет четыре дистанции: 42,2 км, 10 км, 5 км и детский забег на 1 км. Старт и финиш для всех дистанций располагается около стадиона «Нижний Новгород».

Марафонская дистанция 42,2 км

В 2023 году трассу сертифицировала Ассоциация международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршрут проходит по центру города: мимо Нижегородской ярмарки, Библиотеки им. Ленина, доходных домов и Нижегородского Кремля. Участники пробегут по Канавинскому мосту – на стыке рек Волги и Оки, а еще по Нижневолжской набережной. Важно преодолеть маршрут меньше, чем за 6 часов.

Увеличить схему | Загрузить GPX-трек дистанции

Во время бега можно послушать бесплатную экскурсию от организаторов старта. Она охватывает все достопримечательности, которые встречаются на маршруте. Экскурсовод рассказывает про каждое из них, опираясь на исторические факты. Слушая аудиогид на забеге, важно помнить о правилах безопасности : выбрать наушники с неполным шумоподавлением или надеть только один наушник, чтобы контролировать ситуацию на трассе соревнования.

Юлия Басова, участница на марафонской дистанции в 2021 и 2022 году: «Трасса позволяет увидеть много достопримечательностей. Ее часть проходит по набережной, где открывается потрясающий вид на Волгу. На дистанции много красивых объектов архитектуры и, конечно же, наш Кремль. Старт и финиш марафона около стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу.

На набережной несколько участков с живой музыкой и волонтерами – это понимает настроение и придает сил. Самым трудным участком считаю затяжной подъем в Зеленский съезд: большинство атлетов там переходит на шаг, чтобы сэкономить силы».

Трасса на дистанции 10 км

Трасса имеет престижный сертификат Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Участники стартуют возле стадиона «Нижний Новгород», бегут мимо Нижегородской ярмарки, по Канавинскому мосту и мимо собора Александра Невского. С маршрута открывается вид на Волгу и Оку.

По мотивам дистанции 10 км организаторы разработали беговую экскурсию . Ее можно послушать и во время соревнования, и дистанционно.

Лимит для преодоления дистанции – 1,5 часа.

Марина Бурлакова, трехкратная участница марафона «Нижний Новгород»: «На трассе 10 км можно насладиться пустым Канавинским мостом и Нижневолжской набережной, а также увидеть ярмарку (Нижегородская ярмарка, центр главных событий Приволжья и старинное здание города – Спортс’’). Трудны всегда подъемы в Канавинский мост: со стороны ярмарки и со стороны набережной».

Маршрут на дистанции 5 км

Большая часть трассы проходит по Волжской набережной и Пролетарской улице. Участники стартуют возле стадиона «Нижний Новгород» и бегут круг мимо реки Волги и ЭЖК «Мещерское озеро», параллельно Мещерскому озеру. Важно преодолеть дистанцию максимум за 45 минут.

Детский забег на 1 км

Маршрут детского забега проходит по территории стадиона «Нижний Новгород» и Волжской набережной. Участники бегут всего один круг, и на трассе не предусмотрены пункты питания и освежения. Лимит на детской дистанции – 20 минут.

Регистрация и стоимость участия

Марафон предполагает возрастные ограничения для участников:

10 км, 42,2 км – от 18 лет;

5 км – от 16 лет;

детский забег – с 6 до 17 лет.

Регистрация на старт открыта до 5 сентября . Стоимость слота зависит от дистанции:

42,2 км – 3800 рублей;

10 км – 2500 рублей;

5 км – 1900 рублей.

В марафоне могут принять участие команды. Для того, чтобы оставить коллективную заявку, необходимо написать на почту corp@heroleague.ru. Оплата командного участия производится от имени юридического лица: спортсмены получают один слот на всех и затем общий результат.

Некоторые участники имеют право на льготную регистрацию. Чтобы узнать, какую скидку можно получить, стоит написать на почту support@heroleague.ru и приложить к письму скан документа, подтверждающего право на льготу.

Выдача стартовых пакетов

В стартовый пакет участника входят:

индивидуальный номер с хронометражем и булавками;

подарки от партнеров мероприятия;

фирменная футболка марафона;

памятная медаль на финише.

Стартовые пакеты выдаются 5, 6 и 7 сентября с 10:00 до 20:00 . Нужно прийти по адресу: ул. Бетанкура, 1А. Выставочный павильон на территории стадиона «Нижний Новгород», вход 2.

Чтобы получить стартовый пакет, важно принести с собой:

удостоверение личности;

оригинал и копию медицинской справки , которая подтверждает, что спортсмен может участвовать в старте на выбранной дистанции;

согласие на обработку персональных данных;

оригинал разрешения родителей – для участников младше 18 лет;

документ, подтверждающий право на льготу – для участников-льготников.

Стартовый пакет может получить другой человек вместо участника. Для этого понадобятся документы:

подписанная доверенность, где указаны паспортные данные участника и доверенного лица;

копия паспорта участника;

оригинал документа, удостоверяющего личность доверенного лица;

подписанное согласие на обработку персональных данных;

оригинал разрешения от родителей – для участников младше 18 лет;

документ, подтверждающий льготу – для участников-льготников.

Можно скачать гид по забегу от организаторов в виде pdf-файла .

Схема стартового городка

Программа забега

8 сентября, воскресенье

6:30 – Открытие стартово-финишного городка

7:30 – Официальное открытие марафона

7:40 – Начало разминки для участников дистанции 5 км

8:00 – Старт для участников дистанции 5 км

8:50 – Награждение победителей и призеров дистанции 5 км

9:10 – Начало разминки для участников дистанции 42,2 км

9:30 – Старт на марафонской дистанции 42,2 км

9:45 – Разминка для участников дистанции 10 км

10:10 – Старт для участников дистанции 10 км

10:10 – Разминка для участников детского забега

10:25 – Старт для участников детского забега

12:00 – Награждение победителей и призеров на дистанции 10 км

12:15 – Награждение победителей и призеров на дистанции 1 км

12:35 – Награждение победителей и призеров на марафонской дистанции

15:00 – Награждение победителей и призеров в номинации «Самый массовый беговой клуб»

16:30 – Завершение мероприятия

Как добраться до стартово-финишного городка

Стартово-финишный городок расположен на стадионе «Нижний Новгород». Ближайшие станции метро – «Стрелка» и «Московская». Еще можно добраться до места старта на автобусах и маршрутках, которые идут до микрорайона «Седьмое небо» и остановки «Нижний Новгород»:

автобусы: А-7, А-41, А-52, А-57, А-66, А-69;

маршрутки: Т-18, Т-24, Т-39, Т-49, Т-67, Т-70, Т-86.

Можно приехать и на машине, но некоторые участники отмечают проблемы с пробками: «Неудобно уезжать с мероприятия из-за скопления автомобилей – приходится стоять в часовых пробках, чтобы уехать в другой район города», – признается Юлия Басова.

Какую награду получат участники марафона

Призовой фонд марафона составляет 2,4 млн рублей. Он распределяется между победителями и призерами на дистанциях 42,2 км и 10 км.

Торжественное награждение состоится для бегунов, занявших:

1-5 места на дистанциях 42,2 км и 10 км;

1-3 места на дистанции 3 км;

1-3 места в детском забеге – с учетом возрастной категории: 6-9, 10-13, 14-17 лет.

Все участники получают на финише памятную медаль, на которой можно сделать памятную гравировку с именем бегуна и его личным результатом. Каждый год участники получают награды с разным дизайном. В 2021 году, для праздничного марафона, организаторы сделали круглую медаль с названием старта и дистанцией участника.

В 2022 году медаль была стилизована под золото и бронзу: на ней изобразили бегущего по городу атлета, а еще указали длину дистанции, название марафона латинскими буквами и дату мероприятия.

В 2023 году организаторы придумали медаль оригинальной формы, напоминающей старинный флаг. На ней изобразили Нижегородский Кремль – главную достопримечательность в центре города.

В 2024 году награда изображает Главный ярмарочный дом – популярную историческую достопримечательность Нижнего Новгорода. Над зданием возвышается бегущий атлет – он словно рассекает воздух. По словам организаторов, концепция медали отражает прошлое и настоящее: исторические реалии переплетаются с быстром ритмом современного города.

Что посмотреть в Нижнем Новгороде: топ-5 достопримечательностей

Организаторы марафона придумали интересный проект на стыке спорта и культуры – беговые экскурсии. Они проходят по специальным маршрутам, которые охватывают главные достопримечательности Нижнего Новгорода. Про каждую из них подробно рассказывает аудиогид – он бесплатный, и найти его можно на сайте и в приложении izi.TRAVEL .

Чтобы пробежать маршрут с экскурсией, совсем не обязательно регистрироваться на официальное соревнование – достаточно подобрать самую интересную экскурсию и начать познавательный забег c аудиогидом.

Благодаря экскурсиям можно узнать больше об интересных местах Нижнего Новгорода, среди которых:

1. Нижегородский Кремль

Главное историческое здание в городе и второй по величине кремль в России после Псковского. Нижегородский Кремль построили в начале XVI века, чтобы укрепить границы с Казанским ханством.

2. Нижегородская ярмарка

В прошлом ярмарка была популярным рынком, где продавали экзотические товары. Именно из-за нее Нижний Новгород прозвали «карманом России». Сейчас Нижегородская ярмарка – крупный центр Поволжья, где проходят выставки, развлекательные мероприятия и научные форумы.

3. Чкаловская лестница

Огромная лестница в виде знака бесконечности, которая соединяет набережные Верхневолжскую и Нижневолжскую. Памятник назван в честь летчика Валерия Чкалова. Согласно официальным данным, лестница насчитывает 560 ступеней.

4. Парк «Швейцария»

Большой городской парк на берегу Оки, построенный в 1903 году гимназистами. Сейчас «Швейцария» отличается развитой инфраструктурой: развлечения для детей, уютная читальня «Территория эмоций», планетарий и несколько кафе – в парке можно отдыхать целый день.

5. Большая Покровская улица

Улица считается самой популярной у туристов. Названная в честь церкви Покрова Пресвятой Богородицы, она располагается в историческом центре города и протягивается более, чем на 2 км. Здесь располагаются театры и музеи, магазины и рестораны, памятники и университетские корпуса.

Впечатления участников марафона в Нижнем Новгороде

Юлия Басова, подбадривает участников на домашнем старте: «Я участвовала в марафоне в 2021 и 2022 году на дистанции 42,2 км. В 2021 году был первый официальный Нижегородский марафон, считаю это важным событием для нашего города и всех любителей бега. Второй раз принимала участие, так как понравилось мероприятие в первый раз.

Одно из важных преимуществ для меня, что не нужно ехать на старт в другой город или область. На дистанции всегда можно встретить знакомых и друзей, пообщаться, поприветствовать, обняться. Также с удовольствием приглашаю поучаствовать в нашем марафоне друзей из других городов. Всегда стараюсь подбодрить участников на дистанции, чтобы им было легче добежать до финиша.

Организация старта два года подряд была с небольшими сбоями. В 2021 году ошиблись с разметкой, и дистанция оказалась на 1 км меньше, а в 2022 году задержали старт на полчаса из-за неготовности дистанции. В остальном все без нареканий: большое количество пунктов питания и воды, заботливые и веселые волонтеры. В жаркую погоду стоят машины, чтобы поливать атлетов водой. Много болельщиков, которые приходят поддержать бегунов».

Андрей Шаперов, впечатлен юбилейным марафоном в Нижнем Новгороде: « „Марафон-800» – мой первый марафон. Погода выдалась идеальная, солнечно, но не жарко, около 22 градусов. В стартовом городке всеобщий праздник, но в воздухе витает коллективный мандраж. На старт 42,2 км вышло около 3500 человек. Моя личная задача-минимум – просто добежать, задача-максимум – добежать быстрее 4 часов.

Выяснилось, что в гору мне бежится неплохо. На площади Минина, на пункте питания, большей части нашего многочисленного коллектива вокруг пейсмейкеров не достается воды (две девочки не успевают наливать). Понимаю, что то же самое может быть и на следующих пунктах. Где-то после двадцатки, когда понимаешь, что бежать еще столько же, немного прибило. Занялся аутотренингом: представил, что бежать нужно еще до вечера, и расслабился, как мог. После 30 км, к своему удивлению, начал обгонять попутчиков. После 35 км, говорят, марафон только начинается, ведь организм истощает запасы – многие переходят на трусцу, кто-то уже на шаг, некоторые хромают, подволакивают ноги… Я вполне благополучно добежал, время – 3:41:31, 28 место в своей возрастной категории».

Наталья Князева, сердечно благодарит организаторов марафона «Нижний Новгород»: «Первый раз я участвовала в 2022 году, второй – в 2023-м. Бегу и в этом году на дистанции 10 км. Нижний Новгород – это мой любимый город. Еду из Кирово-Чепецка и жду приятных моментов, которые буду хранить весь год. На марафоне нравятся люди, обстановка и организация. Трасса тоже интересная, непростая: мост кажется нескончаемым подъемом, но это преодолимо. Тяжело бежать первые 5 км, а после поворота уже легче. Спасибо организаторам! Спасибо за футболки в стартовом пакете!»

Марина Бурлакова, заряжается мотивацией на марафоне «Нижний Новгород» : «Участвовала в 2021 году на дистанции 3 км, в 2022-м и 2023-м – на дистанции 10 км. Поддержка на дистанции всегда нереальная! Кричат, машут, показывают плакаты и взрослые, и дети. Организация тоже хорошая, но два раза подряд были задержки старта, что не очень понравилось. В целом все организовано на высшем уровне».

Фото: cronosport.ru ; архив участников; vk.com/marathon_52 ; РИА Новости /Екатерина Чеснокова; Alexandr Alpatkin, Roman Denisov/Global Look Press