Лейман и Андреева стали чемпионами России на 15 км. Забег состоялся в рамках Когалымского полумарафона

6 сентября в Когалыме (ХМАО) прошел полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 2,5 км, 15 км. Принять участие можно было и в эстафетном забеге и пробежать вчетвером 10 км.

Также в рамках Когалымского полумарафона прошел чемпионат России на 15 км.

Результаты победителей и призеров:

Чемпионат России, 15 км, мужчины

Андрей Лейман – 45:37 Иван Кузнецов – 45:50 Артур Бурцев – 46:02

Чемпионат России, 15 км, женщины

Ульяна Андреева – 51:53 Мария Резниченко – 52:41 Ольга Спасенная – 56:05

21,1 км, мужчины

Андрей Миняков – 1:09:02 Владимир Березин – 1:09:47 Александр Скворцов – 1:10:26

21,1 км, женщины

Мария Лобанова – 1:24:52 Анастасия Лисина – 1:25:06 Эльвира Соколова – 1:29:14

15 км, мужчины

Илья Гоголев – 50:30 Никита Скоробогатов – 50:39 Тимур Кайсин – 50:53

15 км, женщины

Анна Костромкина – 1:06:35 Елизавета Никифорова – 1:10:41 Татьяна Южакова – 1:11:55

2,5 км, мужчины

Илья Машков – 8:30 Виктор Козлов – 8:49 Madhi Hamdawi Aati Al-Shaghanbi – 8:50

2,5 км, женщины

Виктория Высоцкая – 10:06 Елизавета Доуш – 10:36 Юлия Шпис – 10:52

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .