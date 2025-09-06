Лейман и Андреева стали чемпионами России на 15 км. Забег состоялся в рамках Когалымского полумарафона
6 сентября в Когалыме (ХМАО) прошел полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 2,5 км, 15 км. Принять участие можно было и в эстафетном забеге и пробежать вчетвером 10 км.
Также в рамках Когалымского полумарафона прошел чемпионат России на 15 км.
Результаты победителей и призеров:
Чемпионат России, 15 км, мужчины
Андрей Лейман – 45:37
Иван Кузнецов – 45:50
Артур Бурцев – 46:02
Чемпионат России, 15 км, женщины
Ульяна Андреева – 51:53
Мария Резниченко – 52:41
Ольга Спасенная – 56:05
21,1 км, мужчины
Андрей Миняков – 1:09:02
Владимир Березин – 1:09:47
Александр Скворцов – 1:10:26
21,1 км, женщины
Мария Лобанова – 1:24:52
Анастасия Лисина – 1:25:06
Эльвира Соколова – 1:29:14
15 км, мужчины
Илья Гоголев – 50:30
Никита Скоробогатов – 50:39
Тимур Кайсин – 50:53
15 км, женщины
Анна Костромкина – 1:06:35
Елизавета Никифорова – 1:10:41
Татьяна Южакова – 1:11:55
2,5 км, мужчины
Илья Машков – 8:30
Виктор Козлов – 8:49
Madhi Hamdawi Aati Al-Shaghanbi – 8:50
2,5 км, женщины
Виктория Высоцкая – 10:06
Елизавета Доуш – 10:36
Юлия Шпис – 10:52
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.