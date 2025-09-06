  • Спортс
  • Лейман и Андреева стали чемпионами России на 15 км. Забег состоялся в рамках Когалымского полумарафона
0

Лейман и Андреева стали чемпионами России на 15 км. Забег состоялся в рамках Когалымского полумарафона

6 сентября в Когалыме (ХМАО) прошел полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 2,5 км, 15 км. Принять участие можно было и в эстафетном забеге и пробежать вчетвером 10 км.

Также в рамках Когалымского полумарафона прошел чемпионат России на 15 км.

Результаты победителей и призеров:

Чемпионат России, 15 км, мужчины

  1. Андрей Лейман – 45:37

  2. Иван Кузнецов – 45:50

  3. Артур Бурцев – 46:02

Чемпионат России, 15 км, женщины

  1. Ульяна Андреева – 51:53

  2. Мария Резниченко – 52:41

  3. Ольга Спасенная – 56:05

21,1 км, мужчины

  1. Андрей Миняков – 1:09:02

  2. Владимир Березин – 1:09:47

  3. Александр Скворцов – 1:10:26

21,1 км, женщины

  1. Мария Лобанова – 1:24:52

  2. Анастасия Лисина – 1:25:06

  3. Эльвира Соколова – 1:29:14

15 км, мужчины

  1. Илья Гоголев – 50:30

  2. Никита Скоробогатов – 50:39

  3. Тимур Кайсин – 50:53

15 км, женщины

  1. Анна Костромкина – 1:06:35

  2. Елизавета Никифорова – 1:10:41

  3. Татьяна Южакова – 1:11:55

2,5 км, мужчины

  1. Илья Машков – 8:30

  2. Виктор Козлов – 8:49

  3. Madhi Hamdawi Aati Al-Shaghanbi – 8:50

2,5 км, женщины

  1. Виктория Высоцкая – 10:06

  2. Елизавета Доуш – 10:36

  3. Юлия Шпис – 10:52

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Полумарафон
любительский спорт
Забег
Бег
Календарь стартов
Мария Резниченко
Андрей Лейман
Иван Кузнецов
Артур Бурцев
Ульяна Андреева
Комментарии
