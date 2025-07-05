На Ивановском полумарафоне отменили часть забегов. Администрация города досрочно открыла дороги

5 июля в Иванове прошел полумарафон «Красная нить» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км. Про результаты написали в этой новости .

Также участникам были доступны дистанции 5 км, 600 м, 300 м, «Забег безграничных возможностей» и детский фан-ран, но организаторы были вынуждены отменить их. Администрация города Иванова попросила отменить старты и досрочно открыла дороги. «По какой причине было принято решение, нам не объяснили. Впервые за одиннадцать лет организации забегов мы сталкиваемся с такой ситуацией» – сообщают организаторы в телеграм-канале.

Участники дистанции 5 км могут пробежать забег онлайн. До 13 июля надо записать тренировку, записать скриншот и отправить на почту организаторов goldenring@russiarunning.com.

Слоты на дистанциях 5 км, 600 и 300 м можно вернуть или перенести на другие забеги серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Для этого надо также написать на почту организаторов.