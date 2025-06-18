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В Окуловке пройдет лесной полумарафон. Старт состоится 13 сентября

13 сентября в Окуловке в Новгородской области пройдет Лесной Окуловский полумарафон – забеги на дистанциях 2 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Маршруты проложены на территории соснового леса недалеко от Валдайского заповедника. Все трассы проложены по одному кругу протяженностью 5,275 км, поэтому участники 10 км пробегут два круга (10,55 км), участники полумарафона – 4 круга.

Для детей и подростков доступна дистанция 2 км, она пройдет в один круг.

Регистрация на забег идет онлайн и продлится до 10 сентября. Подробную информацию о старте можно прочитать на сайте полумарафона.

Также организаторы проводят командный зачет на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Участие автоматическое, по указанию в стартовом протоколе названия клуба, если соблюдены условия: участвует 5 человек, в команде минимум 1 девушка. Команды-победители определяются по наименьшему общему времени.

Лесной Окуловский полумарафон проходит с 2018 года, старт возник по инициативе сотрудника фабрики Organic Pharmaceuticals – инженера-электрика Дмитрия Егорова. В первом забеге поучаствовали 200 человек. В 2025 году старт пройдет в седьмой раз. Организаторы перенесли забег на сентябрь, чтобы спортсмены не страдали от жары. Забег рассчитан на 2000 участников: организаторы расширят стартовый городок и трассы, увеличат количество инфраструктурных объектов, улучшат тайминг забегов.

Организатор мероприятия – Администрация Окуловского района, генеральный спонсор – компания SPLAT Global. В Окуловке располагается производственная площадка компании SPLAT Global (производитель средств для гигиены полости рта) – фабрика Organic Pharmaceuticals, сотрудник которой основал забег.

На мероприятии установят специальные боксы-собираторы, куда можно будет сдать старые пластиковые зубные щетки. Собранные щетки пойдут на переработку в полимерпесчаную тротуарную плитку для городского благоустройства. За 10 старых зубных щеток можно будет получить подарок от SPLAT.

Также в течение дня организаторы проведут развлекательные мероприятия для гостей, детские мастер-классы. На площадке будут оборудованы зоны отдыха, раздевалки и душевые, камеры хранения и фуд-корт.

Опубликовала: Юля Пухкал
Источник: Лесной Окуловский полумарафон
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