Константин Мансуров и Ксения Душкова стали победителями ультрамарафона на дистанции 100 км на спортивно-музыкальном фестивале MMK WILD FEST

С 1 по 3 августа на территории санатория «Юбилейный» на берегу озера Банное (Республика Башкортостан) прошел спортивно-музыкальный фестиваль MMK WILD FEST.

Участники соревновались на на дистанциях 100 км (набор высоты –2950 м), 65 км (набор высоты –2300 м), 30 км с набором высоты 950 м и 12 км (набор высоты – 570 м). Маршруты прошли по предгорьям большого Уральского хребта.

Также состоялись следующие соревнования:

велогонки по грунтовым и лесным тропинкам на дистанциях 85 км (набор высоты – 1400 м), 60 км (набор высоты – 700 м) и 35 км с набором высоты 450 м;

заплывы в озере Банном (самое глубокое озеро в Башкирии) X-WATERS BANNOYE на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км и 10 км;

заплывы на SUP-досках;

фан-соревнования по спортивному ориентированию (дистанция со свободным стартом без награждения).

Победителями ультрамарафона на дистанции 100 км стали Константин Мансуров (9:43:56) и Ксения Душкова (12:44:10), на дистанции 65 км – Дмитрий Хохлов (6:20:13) и Ольга Баранова (7:06:39), на дистанции 30 км – Иван Шабалин (2:36:57) и Екатерина Лузина (2:59:13), на дистанции 12 км – Петр Тихонов (1:00:35) и Екатерина Ковеза (1:13:18).

Первыми на велогонке на дистанции 85 км стали Яков Френклах (3:47:42) и Екатерина Игнатьева (4:38:11), на дистанции 60 км – Василий Катков (2:12:42) и Екатерина Герасимова (3:19:31), на дистанции 35 км – Антон Максимов (1:15:41) и Ольга Вынага (1:44:27).

Золото на заплыве в озере Банном на дистанции 1 км взял Дмитрий Мальцев (13:45) и Анастасия Таскаева (16:09), на дистанции 2 км – Дмитрий Мальцев (33:36) и Марина Васильева (40:46), на дистанции 4 км – Геннадий Таскаев (59:00) и Даяна Кафеева (1:12:42), на дистанции 10 км – Максим Иванов (2:18:45) и Мария Коюшева (2:38:01).

Результатов заплывов доступны по ссылке , результаты забегов и велозаездов можно посмотреть на сайте MyRace .